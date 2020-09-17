Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) заявляют о необходимости защиты добропорядочности Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщается в официальном Twitter председательства США в «Группе поддержки» послов G7 в Украине.

«Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодняшний день», - сказано в заявлении.

Напомним, 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины.