Черновицкий городской совет обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой компенсировать городу ущерб, который Черновцы получили в результате карантина из-за коронавируса.
Соответствующее решение депутаты приняли сегодня на сессии большинством голосов, сообщает УНИАН.
В тексте обращения отмечается, что местный бюджет Черновцов в течение карантина получил более 60 миллионов гривен. Вместе с тем, на противодействие распространению коронавирусной инфекции из бюджета выделили более 100 млн грн.
«Черновицкий городской совет обращается с просьбой возобновить действие статьи 103 Бюджетного кодекса Украины на 2020 год, предусмотреть дополнительную дотацию местным бюджетам в качестве компенсации доходов местных бюджетов, утраченных вследствие карантина», - говорится в принятом обращении к правительству.
Напомним, Черновицкий городской совет намерен подать в суд на правительство в связи с отнесением города к «красной» зоне карантина.
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