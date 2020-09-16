Черновицкий городской совет обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой компенсировать городу ущерб, который Черновцы получили в результате карантина из-за коронавируса.

Соответствующее решение депутаты приняли сегодня на сессии большинством голосов, сообщает УНИАН.

В тексте обращения отмечается, что местный бюджет Черновцов в течение карантина получил более 60 миллионов гривен. Вместе с тем, на противодействие распространению коронавирусной инфекции из бюджета выделили более 100 млн грн.

«Черновицкий городской совет обращается с просьбой возобновить действие статьи 103 Бюджетного кодекса Украины на 2020 год, предусмотреть дополнительную дотацию местным бюджетам в качестве компенсации доходов местных бюджетов, утраченных вследствие карантина», - говорится в принятом обращении к правительству.

Напомним, Черновицкий городской совет намерен подать в суд на правительство в связи с отнесением города к «красной» зоне карантина.