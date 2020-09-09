Черновицкий городской совет присоединится к Ивано-Франковску и Тернополю и также подаст в суд на правительство в связи с отнесением города к «красной» зоне карантина.

Об этом сообщает информагентство АСС со ссылкой на секретаря горсовета Василия Продана.

Сегодня во время протеста под областной государственной администрацией он заявил о том, что городской совет подает иск против Кабмина об отмене «красной» зоны.

«Обязательно на сессии Черновицкого городского совета, которая, я думаю, состоится в пятницу, будем принимать решение еще раз о том, чтобы все школы и садики заработали. Сейчас собираю согласительный совет», - сказал Продан.

У Черновицкой ОГА собралось несколько сотен родителей, которые требуют очного обучения в школах и открытия детских садов.