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Черновицкий городской совет присоединится к Ивано-Франковску и Тернополю и также подаст в суд на правительство в связи с отнесением города к «красной» зоне карантина.  

Об этом сообщает информагентство АСС со ссылкой на секретаря горсовета Василия Продана.

Сегодня во время протеста под областной государственной администрацией он заявил о том, что городской совет подает иск против Кабмина об отмене «красной» зоны.

«Обязательно на сессии Черновицкого городского совета, которая, я думаю, состоится в пятницу, будем принимать решение еще раз о том, чтобы все школы и садики заработали. Сейчас собираю согласительный совет», - сказал Продан.

У Черновицкой ОГА собралось несколько сотен родителей, которые требуют очного обучения в школах и открытия детских садов.
ForUm

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