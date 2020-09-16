Укрзализныця опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы закупке дизельного топлива по завышенным ценам. Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании.

«Дизельное топливо компания закупает по рамочному соглашению с поставщиками, механизм которого построен на применении котировок Platts с учетом курсов валют, что позволяет Укрзализныци получать справедливую цену при колебаниях мировых цен на нефтепродукты и, как следствие, закупать дизельное топливо максимально выгодно и прозрачно. При этом широкий круг поставщиков делает невозможным установление монополии на поставку», - заявили в компании.

Также в УЗ отметили некорректность сравнения расчетной цены, заложенной в финансовом плане компании с фактической ценой на момент поставки, поскольку цена может меняться на основе мировых цен, курса валют и быть ниже среднерыночной.

В целом, анализ эффективности закупки топлива по отношению к среднерыночным ценам по имеющимся предложениям на поставку показывает, что в 2020 году общая экономия составила 186,6 млн грн.

Кроме этого, стоит отметить, что по состоянию на 1 сентября 2020 года, за счет уменьшения объемов перевозок уменьшились расходы на горючее, и в целом, за счет сокращения расхода топлива и экономии на ценах - именно в отношении данных финплана и фактических цен закупок, компания в текущем году уже сэкономила около 3,3 млрд грн. Также Укрзализныця разработала модель cash flow, благодаря которой имеется не только информация о фактических расходах на топливо, но и будущие платежи и прогнозная модель затрат до конца года.

Укрзализныця призывает не манипулировать фактами и еще раз сообщает о готовности к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.