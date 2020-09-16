В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на комментарий заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко информационному агентству РИА «Новости» относительно перспектив проведения очередного саммита глав государств и правительств Украины, Федеративной Республики Германия, Французской Республики и Российской Федерации в нормандской формате.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве обратили внимание, что находясь с официальным визитом в Республике Австрия, президент Украины Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров нормандского формата, а о принципиальной готовности его участников встретиться.

«Конечно, Украина, как и другие участники нормандского формата, заинтересована в том, чтобы следующая встреча глав государств и правительств N4 ​​подтвердила выполнение договоренностей Парижского саммита в нормандском формате (9.12.2019) и была максимально результативной с точки зрения достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании международного вооруженного конфликта на Донбассе», - отмечается в сообщении.

«Если заявление Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт», - подчеркнули в МИД.

«Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам нормандского формата, так и международному сообществу», - считают в Киеве.

Напомним, 15 сентября в Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц нормандского формата согласились на встречу на высшем уровне, и она может произойти после еще одной встречи политических советников.

Руденко заявил, что это заявление не соответствует действительности: «На встрече советников и политсоветников в Берлине, которая состоялась в прошлую пятницу, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет».