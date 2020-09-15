Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение 10 дней должна состояться еще одна встреча советников глав государств нормандского формата, после которой планируется саммит лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.



Об этом он сообщил на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене, передает УНИАН.

По словам президента, на встрече советников глав государств «нормандского формата» 11 сентября была достигнута договоренность о продлении режима тишины на Донбассе, были подняты также вопросы гуманитарного разминирования на Донбассе. «Еще на минской подгруппе подготовили 20 новых участков разминирования. Без этого тоже нельзя, потому что мы видим, сколько идет подрывов военных именно на таких участках», - добавил глава государства.

Также, по словам Зеленского, на встрече речь шла об открытии КПВВ и определении новых участков разведения сил и средств. «Встреча была многочасовой, ее было недостаточно, чтобы обсудить все вопросы... Есть много вопросов, которые не решили, а должны решить или иметь хотя бы генеральные договоренности для того, чтобы состоялась встреча лидеров», - подчеркнул он.

«Не могу обещать, но я знаю, верю в это, надеюсь, что в течение 10 дней должна быть еще одна встреча советников, после которой должна состояться встреча лидеров «нормандской четверки», по крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече», - подчеркнул президент.

Напомним, 11 сентября представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в Берлине на переговорах политсоветники стран нормандской четверки стороны согласовали, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе.

Костин подтвердил слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который по итогам встречи ТКГ заявил, что Верховная Рада рассмотрит постановление, «которое корректирует постановление, принятое 15 июля».

В свою очередь Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в нормандском формате не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.