На проспекте Любомира Гузара в Киеве произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщили Вартові еспресо.

Мотоциклист с пассажиром ехали в направлении Борщаговки, в это время пешеход пытался перебежать дорогу на остановку скоростного трамвая в неустановленном для этого месте. Произошел наезд, в результате которого пешеход (1967 г.р.) и мотоциклист (1997 г.р.) погибли на месте, пассажира пытались спасти, однако он умер в карете скорой помощи.

По словам свидетелей, скорость мотоцикла превышала 100 км/ч. Следует отметить, что ужасное ДТП произошло рядом с подземным переходом, которым пешеход-камикадзе не воспользовался.