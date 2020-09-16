Военная прокуратура Киевского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона в Верховном суде отстояла приговор майору Службы безопасности Украины. Указанном офицеру Оболонский райсуд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 9 октября 2015 майор СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял технически исправным автомобилем марки BMW X5.

«Двигаясь за пределами безопасной скорости движения в левой крайней полосе проезжей части проспекта Оболонский в направлении проспекта Степана Бандеры, он не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку в темное время суток и превысил максимально допустимую скорость, которая на данном участке дороги составляет 60 км/ч. Результатом этого стал выезд на клумбу и столкновение левой частью автомобиля с электроопорой, в результате чего пассажир указанного транспортного средства получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

На судебном заседании доказана необоснованность кассационных жалоб стороны защиты, которые считали, что военный невиновен и ему назначено слишком суровое наказание.

Приняв во внимание неопровержимые доказательства стороны обвинения, Верховный Суд Украины оставил жалобу без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции - без изменений.