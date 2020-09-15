В «Борисполе» задержали грузина, которого разыскивали во Франции за убийство, сообщила Госпогранслужба.
Иностранца пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» задержали во время проверочных мероприятий.
Гражданин Грузии прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Во время проверки пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске. Относительно иностранца сработала база данных Интерпола. Его сразу задержали пограничники.
Оказалось, что мужчины ищут правоохранители Франции за убийство. Иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время