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В «Борисполе» задержали грузина, которого разыскивали во Франции за убийство, сообщила Госпогранслужба.

Иностранца пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» задержали во время проверочных мероприятий.

Гражданин Грузии прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Во время проверки пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске. Относительно иностранца сработала база данных Интерпола. Его сразу задержали пограничники.

Оказалось, что мужчины ищут правоохранители Франции за убийство. Иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины.
ForUm

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