Правоохранители проводят следствие в отношении нескольких народных депутатов.

Как передает Укринформ, об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, выступая во время заседания Верховной Рады во вторник, 15 сентября.

«Я могу вас, бывшие коллеги, разочаровать, но, действительно, в этом государстве идет несколько расследований в отношении нескольких народных избранников», - сказала она.

Венедиктова добавила, что по итогам расследования «мы или придем к законным процессуальным решениям, либо не придем».

При этом генпрокурор пообещала не покрывать ни одного из фигурантов расследования.