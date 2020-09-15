Сделка по продаже гостиницы «Днепр» в Киеве завершена. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

«Расчет за гостиницу «Днепр» произведен. Покупатель рассчитался полностью. Деньги в бюджете (1.111.111.222 грн). Самая успешная сделка за последние 3 года по приватизации завершена», — заявил Гетманцев.

Напомним, 4-звездочный отель «Днепр» расположен в центре Киева на Европейской площади.

Общая площадь - 12 829 кв м. В здании 12 наземных и один технический этаж, бельэтаже и подвал. Также отелем гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО «Днепр» на праве постоянного пользования.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

15 июля отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни. Победитель аукциона - ООО «Смартленд». Согласно реестру YouControl, такая компания зарегистрирована в Броварах Киевской области (зарегистрирована в 2013 году), руководитель - Терещук Максим Николаевич.

Против продажи гостиницы «Днепр» в Окружной админсуд Киева подали одновременно 4 одинаковых иска.

10 сентября Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение «Смартленду» на приобретение акций частного акционерного общества «Гостиница «Днепр».