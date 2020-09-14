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Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о разведке, сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Заседание комитета в режиме видеоконференции состоялось сегодня, 14 сентября.

«Члены Комитета рассмотрели проект Закона о разведке №2412-д и по результатам рассмотрения принято решение рекомендовать Верховной Раде принять его в повторном втором чтении и в целом», - говорится в сообщении.

Народные депутаты также рассмотрели проект Закона о внесении изменения в статью 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» по военно-квартирной повинности для физических и юридических лиц №3968.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект в повестку дня четвертой сессии и рекомендовать по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении вернуть его субъекту права законодательной инициативы на доработку.
ForUm

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