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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков усомнился, что парламент будет рассматривать изменения в постановление о проведении местных выборов, которые обсуждались в Берлине. Об этом он сообщил на брифинге, сообщает LIGA.net.

По словам Разумкова, на текущей пленарной неделе (15-18 сентября) в повестке дня Рады нет подобных законодательных инициатив.

«Верховная Рада самостоятельно принимает решения и будет так делать в дальнейшем. Я не знаю, будут ли настаивать сами авторы постановления, чтобы оно (постановление. — Ред.) выносилось, но не уверен, что это возможно», — заявил спикер.

Разумков считает, что внести изменения в постановление об объявлении выборов будет «мягко говоря, очень сложно».

«Это может поставить под сомнение организацию выборов, которые сегодня готовятся. И раньше мы видели позицию представителей Офиса президента, гражданского сектора и политических партий касательно этой ситуации. Насколько мне известно, она не изменялась», — добавил он.

Напомним, 11 сентября представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в Берлине на переговорах политсоветники стран «нормандской четверки» стороны согласовали, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе.

Костин подтвердил слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который по итогам встречи ТКГ заявил, что Верховная Рада рассмотрит постановление, «которое корректирует постановление, принятое 15 июля».

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в «нормандском формате» не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.
ForUm

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