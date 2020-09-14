Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака с выздоровлением от COVID-19.

Хомчак отметил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции объединенных сил стабильно контролируется. В то же время он сообщил статистику, что 11 человек из зоны проведения ООС – активные больные COVID-19 – проходят лечение дома, а 43 человека находятся на самоизоляции. Среди них – представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

«Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета», - отметил Зеленский.

О болезни Хомчака стало известно 10 сентября.