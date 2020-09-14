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Сегодня, 14 сентября, у здания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходит митинг с требованием уволить Артема Сытника, которого Ровенский апелляционный суд признал коррупционером, а Конституционный суд Украины объявил его назначение на должность директора НАБУ неконституционным.

Митингующие в очередной раз привели большую надувную крысу, которая держит плакат с надписью: «Сытник, забирай вещи». А сами митингующие требуют перезагрузку ведомства и интересуются у главы НАБУ, где обещанные посадки.

Также люди держат плакаты: «Конституция или Сытник», «НАБУ без Сытника» и многие другие.

Несмотря на то, что люди собираются под стенами Бюро уже не в первый раз, ни Сытник, ни руководство НАБУ не реагируют на акцию и не собираются отвечать на вопросы, которые волнуют большинство украинцев.

Напомним, в декабре 2019 года Апелляционный суд Ровенской области оставил в силе решение Сарненского суда области, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

А в 28 августе 2020 года Большая палата Конституционного Суда Украины (КСУ) признала неконституционным Указ президента Украины о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
ForUm

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