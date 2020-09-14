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13 сентября после длительного лечения от коронавируса умер Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета.  

Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.

Свои соболезнования выразил городской председатель Львова Андрей Садовый: «Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович. Вечная память!» - написал он в Facebook.

 
ForUm

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