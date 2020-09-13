Местные выборы 25 октября проведут даже в тех регионах Украины, которые на момент голосования окажутся в красной карантинной зоне, сообщил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.

Об этом он заявил 12 сентября во время дискуссии в рамках 6-го Донбасс Медиа Форума.

По словам Постивого, в соответствии с законодательством местные выборы могут быть отменены только в случае введения военного или чрезвычайного положения. В то же время отнесение территории к красной зоне карантина не является основанием, чтобы признавать невозможность проведения там выборов.

Представитель ЦИК сообщил, что сейчас комиссия не располагает информацией о наличии каких-либо вариантов отмены или переноса выборов в Украине (или на отдельных ее территориях) в связи с карантином.

При этом он подчеркнул, что отмена или перенос выборов «теоретически возможны», поскольку высшее руководство страны может ввести чрезвычайное положение. Однако, по мнению эксперта, это сложный процесс.

«На сегодняшний день говорить, что будет какая-либо отмена [голосования], у нас пока оснований нет», - сообщил Постивый.