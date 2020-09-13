На акции протеста желтых жилетов в Париже полиция задержала 256 человек. Об этом сообщает DW в воскресенье, 13 сентября.
Около тысячи желтых жилетов собрались на площади Ваграм в Париже. Вскоре акция переросла в столкновения с полицией, в ходе которых были задержаны 256 человек. При этом местные СМИ писали о поджогах мусорных ящиков. От огня пострадал как минимум один легковой автомобиль.
В свою очередь полицейские конфисковали у демонстрантов потенциально опасные предметы, в том числе ножи, молотки и даже лук для стрельбы.
Кроме того, на юге Франции власти Тулузы не позволили аналогичную демонстрацию, объяснив это тем, что на массовых мероприятиях невозможно соблюдать меры противодействия коронавирусу.
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