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Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого ранее избили в Киеве, остается в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на его врачей сообщила нардеп от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко в воскресенье, 13 сентября.

«От врачей В. Балуха: «Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей.  Нужно время. Все, что нужно, есть. Под контролем», - сказано в публикации.

Накануне депутат рассказала, что были проведены дополнительные консультации врачей по поводу состояния Владимира Балуха. Его прооперировали и перевели в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).
ForUm

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