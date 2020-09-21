Врачи отмечают определенную положительную динамику в состоянии бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Об этом сообщила сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию - фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение», - написала она в Facebook.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).

18 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подозреваемого в нападении на Балуха задержали. Им оказался житель Киевщины 1988 года рождения.

19 сентября Днепровский суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей 60 суток без права на залог. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).