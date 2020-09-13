В субботу днем, 12 сентября, в городе Южноукраинск Николаевской области загорелся полигон твердых бытовых отходов.
Как сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области, информацию о пожаре спасатели получили около половины четвертого часа дня.
«По вызову направлено дежурные отделения 25, 28 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Также привлечены 3 водовозки и 1 бульдозер (для развертывания крупногабаритного мусора) от коммунального предприятия Служба коммунального хозяйства», — отметили в ГСЧС.
О 18:50 ліквідація пожежі на сміттєзвалищі в м. Южноукраїнськ.Опубликовано Головне управління ДСНС України у Миколаївській області Суббота, 12 сентября 2020 г.
Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Огонь удалось локализовать около шести часов вечера.
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