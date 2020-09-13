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После волны жестких задержаний на женском протесте в Минске оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала ОМОН прекратить насилие.

12 сентября в Минске около тысячи участниц марша собрались на протест на Площади Свободы. Силовики сразу же начали жесткие задержания.

«Я призываю ОМОН остановиться. Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня», — написала она в Telegram.

Она возмутилась применением насилия к женщинам.

Тихановская предупреждает, что тот, кто совершает преступления против мирных демонстрантов и своего народа, понесет ответственность.

«У вас есть шанс перейти на сторону народа и не выполнять преступных приказов», — подчеркнула Тихановская.

Напомним, ОМОН жестоко задерживал участниц женского марша в Минске.
ForUm

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