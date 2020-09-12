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Белорусские силовики разогнали женский марш на площади Свободы в Минске. Число задержанных участниц акции оценивается в несколько десятков.

Об этом сообщает TUT.BY

Сообщается, что к началу женского марша на площадь Свободы приехали автозаки и автобусы с людьми. Из них вышли сотрудники ОМОН и мужчины в балаклавах, которые попытались окружить собравшихся женщин.

В дальнейшем начались массовые задержания, женщин заталкивали в автозаки. По оценкам СМИ, сегодня задержали несколько десятков человек.

В течение 20 минут на площади Свободы почти не осталось протестующих, поскольку они разошлись по кафе и магазинам, чтобы смешаться с толпой. Также сообщается, что среди задержанных есть журналисты.
ForUm

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