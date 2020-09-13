Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете министров, а ВР доработает до конца созыва. Об этом он заявил в эфире NewsOne в субботу, 12 сентября.

«Я не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров», - сказал он.

При этом он признал теоретическую возможность того,что произойдут ротации в экономическом блоке.

«Теоретически это возможно. И это может быть инициировано даже одним народным депутатом, а зал будет определяться, поддержать или отклонить это предложение», - добавил он.

Разумков также считает, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции. По его словам, на сегодняшний день нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.

Напомним, Разумков отрицает раскол в «Слуге народа».