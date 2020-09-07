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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отрицает раскол фракции «Слуги народа» в парламенте. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

«Монобольшинство есть. А о том, что не всегда все голосуют: во-первых, такого большого количества депутатов в одной фракции никогда не было. Да, иногда есть разные мнения и позиции, и я не вижу ничего плохого в том, что не всё голосуется единогласно», - сказал он.

Разумков заявил, что неединогласное голосование депутатов соответствующей фракции - это нормальный парламентский процесс, так же как и наличие иногда разных мнений у депутатов одной фракции.

Он отметил, что голосование за законопроект не всем составом фракции -  обычное дело, так как это в основном происходит по объективным причинам: из-за нахождения некоторых депутатов в командировке, болезни, общения с журналистами, работы в округе.
ForUm

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