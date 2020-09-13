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В результате природных пожаров на западе Соединенных Штатов погибли по меньшей мере 28 человек. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщила телекомпания CNN.

Больше всего жертв зарегистрировано в штате Калифорния, где в результате пожаров погибли 19 человек. Также восемь человек, в том числе ребенок, погибли на этой неделе в штате Орегон.

Также сообщается, что по данным Национального межведомственного пожарного центра, 12 сентября на западе США было зафиксировано 97 крупных пожаров, охвативших площадь 1,9 млн гектаров. В их тушении задействованы 29 тысяч человек. Приказы об эвакуации действуют в зонах 40 пожаров в штатах Калифорния, Орегон, Вашингтон, Колорадо, Айдахо и Юта.

Известно, что крупные пожары бушуют в США с августа. Причиной бедствия стали аномальная жара и молнии. Так, 17 августа в национальном парке "Долина смерти" в Калифорнии была зафиксирована самая высокая за все время наблюдений температура на Земле - 54,4 градуса Цельсия.

Напомним, ранее Трамп приказал оказать федеральную помощь Калифорнии.
ForUm

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