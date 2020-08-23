Президент США Дональд Трамп распорядился оказать федеральную помощь властям штата Калифорния в связи с лесными пожарами. Огонь унес жизни по меньшей мере 6 человек.
Об этом передает пресс-служба Белого дома.
Как отмечается, помощь может включать в себя гранты на ремонт домов и временное жилье, а также меры, помогающие бизнесу оправиться от последствий стихийного бедствия.
«Трамп объявил, что на территории штата Калифорния произошло крупное стихийное бедствие, и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям властей штата из-за лесных пожаров, которые возникли 14 августа 2020 года», - указывается в заявлении.
Огонь уже уничтожил более 500 домов и других построек в штате. Более 175 тысяч жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.
Напомним, власти штата Калифорния распорядились об эвакуации около120 тысяч жителей, домам которых угрожают природные пожары.
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