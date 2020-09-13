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Китай направил дипломатическую ноту, в которой объявил о наложении, в ответ на аналогичные действия США, ограничений на деятельность посольства и консульств этой страны, включая генконсульство в Гонконге.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на МИД КНР.

«Представитель Министерства иностранных дел заявил, что соответствующие меры применяются к высшим дипломатам и всего остального персонала посольства и консульств с целью призвать США как можно скорее отменить свои неправильные решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Госдепартамент США с октября прошлого года ввел ряд ограничений, которые препятствуют нормальному выполнению посольством и консульствами КНР в Штатах, а также их сотрудниками своих обязанностей. В Пекине указывают, что такой подход «строго нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения», а также подрывает двусторонние связи между странами.

В МИД добавили, что Китай продолжит «поддерживать нормальный обмен и сотрудничество между всеми секторами двух стран, а китайское посольство и консульства будут поддерживать нормальное взаимодействие со всеми сообществами США».

«Еще раз мы призываем американскую сторону немедленно исправить свои ошибки и снять необоснованные ограничения, введенные в отношении китайского посольства и консульств и их сотрудников. Китай ответит взаимно на действия США», — цитирует Xinhua официального представителя МИД КНР.

Напомним, США отменили визы для более тысячи китайских студентов.
ForUm

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