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Соединенные Штаты Америки отменили визы для более тысячи граждан Китая в последние три месяца из-за указа президента Дональда Трампа остановить въезд китайских студентов и исследователей, которые могут нести риски для безопасности.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Пресс-секретарь Государственного департамента уточнила, что речь идет о приказе, изданном 29 мая в ответ на наступление Китая на демократию в Гонконге.

Американские чиновники утверждают, что количество случаев шпионажа со стороны Китая выросло в последние годы. США также обвиняют Китай в нечестном ведении бизнеса и попытках похитить данные об исследованиях по коронавирусу.

В 2018-2019 годах в американские университеты поступили около 370 тысяч студентов из Китая – больше, чем любой другой страны.

Пресс-секретарь Госдепа сообщила, что США будут и впредь приветствовать на своей земле студентов из Китая, которые не будут выполнять задачи в интересах Коммунистической партии Китая.

Пока же визы забрали у отдельных студентов, связанных с китайской военной термоядерной программой, сообщил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чэд Вулф.

В июне Китай заявлял, что решительно выступает против любых шагов США по ограничению обучения китайских студентов и призвал Вашингтон делать больше для укрепления взаимного обмена и взаимопонимания.

Китайско-американские отношения остаются заостренными на фоне противоречий двух наиболее экономик мира по ряду вопросов: от торговли и прав человека – до Гонконга и коронавирусу.
ForUm

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