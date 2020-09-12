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В Германии 31 человек получил травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшего на севере страны близ населенного пункта Веббелин в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания. Об этом сообщает DPА со ссылкой на представителя полиции города Росток в субботу, 12 сентября.

По его данным, три человека получили серьезные травмы, однако их жизням ничего не угрожает.

Инцидент произошел на пригородной магистрали. Предположительно, водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Других подробностей пока нет.
ForUm

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