Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич призвала Генеральную Ассамблею ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию. Она ожидает, что миссия засвидетельствоет «злоупотребления в отношении журналистов».
Об этом пишет DW.
Обращение также касается других структур. В частности, ожидается, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) включит свободу печати в качестве приоритета в предложение о посредничестве в урегулировании кризиса.
Алексиевич - единственный остающийся на свободе и в Беларуси член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. По состоянию здоровья пока не ходила на его заседания. Она известна миру как лауреат Нобелевской премии по литературе.
Напомним, в квартире Алексиевич собрались дипломаты ЕС, чтобы защитить ее от ареста.
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