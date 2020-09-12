Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич призвала Генеральную Ассамблею ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию. Она ожидает, что миссия засвидетельствоет «злоупотребления в отношении журналистов».

Об этом пишет DW.

Обращение также касается других структур. В частности, ожидается, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) включит свободу печати в качестве приоритета в предложение о посредничестве в урегулировании кризиса.

Алексиевич - единственный остающийся на свободе и в Беларуси член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. По состоянию здоровья пока не ходила на его заседания. Она известна миру как лауреат Нобелевской премии по литературе.

Напомним, в квартире Алексиевич собрались дипломаты ЕС, чтобы защитить ее от ареста.