В квартире писательницы Светланы Алексиевич собрались дипломаты ЕС после того, как она объявила, что неизвестные стучатся к ней в дверь. Об этом в Twitter сообщила заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене.

Как отметила Аста Андрияускене в разговоре с The Insider, дипломаты ЕС прибыли сразу же, как только Алексиевич заявила, что к ней пытаются попасть неизвестные.

«Мы с послом Литвы Андрюсом Пулокасом приехали сразу, как только Алексиевич сделала свое заявление, что она осталась последняя из президиума Координционнного Совета и что ей стучат в дверь неизвестные. Мы находимся внутри уже полчаса.

Когда мы приехали, здесь уже было много журналистов, много людей и пара микроавтобусов. Мы позвали других послов ЕС, и приехали послы Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. Сейчас думаем, что делать дальше. Это 7-й этаж. Силовики пытались зайти в подъезд, но их не пустили. Непосредственно под дверью никого нет.

Светлана очень конкретно дала понять, что она не хочет уезжать из страны, что хочет остаться с людьми в Беларуси, хотя у нее много возможностей уехать», - отметила она.

Ранее нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич выпустила обращение, в котором подчеркнула, что никого из ее друзей-единомышленников в президиуме Координационного Совета уже не осталось. На данный момент Максим Знак и Лилия Власова задержаны, Мария Колесникова и Сергей Дылевский арестованы, Павел Латушко уехал из страны под давлением КГБ, а Ольгу Ковалькову вывезли в Польшу против ее воли.

Напомним, массовые акции протеста проходят по всей Белоруссии с 9 августа после выборов президента. Были задержаны тысячи человек. Действия белорусских властей против протестующих вызвали резкую критику как в ЕС, так и в США. Европейский союз не признал итоги выборов в Беларуси. В стране создан Координационный совет оппозиции для мирной передачи власти и проведения новых выборов.