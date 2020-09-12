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Президент Бразилии Жаир Болсонару убежден, что его страна справилась с пандемией коронавируса нового типа. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщила газета O Globo.

«Мы практически победили пандемию. Правительство сделало все, чтобы минимизировать ее негативные последствия», - цитирует бразильского лидера издание.

Отмечается, что Болсонару перечислил предпринятые властью шаги в рамках борьбы с пандемией.

Так, он напомнил о кредитной поддержке малого бизнеса, выплате социальных пособий, которые получили 65 миллионов человек, а также о выделении средств региональным и местным администрациям для организации медпомощи инфицированным.

В то же время лидер страны обвинил бразильскую прессу в том, что она умалчивает об успехах правительства, тогда как иностранные СМИ публикуют «хорошие новости о том, что Бразилия входит в число стран, которые наименьшим образом пострадали от пандемии», указано в газете.

По последним данным, в Бразилии лабораторно подтверждено 4 283 978 случаев COVID-19, из них 3 530 655 закончились выздоровлением и 130 474 - смертью. Страна находится на третьем месте в мире по заболеваемости коронавирусом (поступаясь США и Индии) и на втором - по смертности от его осложнений (поступаясь США).

Напомним, в мире число заболевших COVID-19 перевалило за 27 миллионов человек.
ForUm

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