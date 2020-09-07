Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 27 млн человек и составляет 27 003 973 случая. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, сообщает УНИАН.
По данным организации, от коронавируса умерло 882 062 человека, выздоровели чуть больше 18 млн.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 6 275 775. На втором месте Бразилия - 4 137 521 зарегистрированных случаев COVID-19. На третьем месте по количеству инфицированных Индия - 4 113 811 случаев коронавирусной инфекции.
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