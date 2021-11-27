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По состоянию на середину ноября цена кофе на бирже взлетела до максимальной за последние 10 лет отметки. Причинами рынок назвал небывалые заморозки на кофейных плантациях в Бразилии, а также многократно подорожавшую логистику.

Несмотря на наличие достаточного объема собранного в этом году урожая, эксперты прогнозируют, что в цене кофе особо не упадет.

"В связи с дефицитом бразильского кофе возник ажиотаж на кофе других стран-производителей, и весь рынок пошел в рост", – комментирует UBR.ua директор компании Foundation Cofee Roasters Тимур Козонов.

Также, по словам эксперта, за 2020-2021 гг. заметно выросла и стоимость международной доставки: если ранее цена за контейнер составляла $2000, то сейчас – $18000. Это приводит к сильному удорожанию продукта поверх взлетевшей биржевой цены.

Он не отрицает, что заморозки в Бразилии, которая является крупнейшим поставщиком кофе в мире, действительно могли выступить толчком к такому росту. Тем не менее урожай этого года был собран, и он больше среднего, поэтому климатическая ситуация в регионе если и испортит плоды, то уже, скорее всего, следующего года.

"Такие сообщения заставляют задуматься о реальных причинах небывалого роста на бирже, однако мы на это повлиять никак не можем. Ближайшие несколько месяцев рост однозначно продолжится, а вот с февраля, когда азиатские страны начнут давать информацию о фактических сборах урожая, можно будет надеяться на обратный тренд", – говорит Козонов.

Однако цена, по его прогнозам, вряд ли откатится сильно. Поскольку именно биржа является индексом между спросом и предложением. И пока есть спрос – цена будет держаться.

Вопрос остается к бирже, ведь хотя на рынке и присутствует достаточное количество альтернативных Бразилии стран-производителей кофе, но цены на торгах до сих пор не падают. Некоторые эксперты уверены, что такой скачок вызван спекуляциями, однако никаких конкретных доказательств этому у них нет.

По словам директора Foundation Cofee Roasters, цены на бирже растут примерно с июня, повышение цен на жаренный кофе пошло с сентября-октября, следовательно, "чашка" в рознице будет дорожать в ноябре-январе. Вырастет цена незначительно, но подстегнуть ее могут постоянно дорожающие газ, вода, электричество, стаканчики, сахар, продукты и пр.

"Зеленый кофе вырос более чем в два раза, но в себестоимость обжаренного включены также зарплаты, налоги, амортизация, коммунальные расходы, прибыль и пр. То есть обжаренный кофе подорожает на 15-30%. Так же дела обстоят и с чашкой – в кофейне вы платите не только за кофе, но и за дизайн, сервис, налоги, аренду, прибыль ресторатора и пр., так что цена чашки, из-за подорожания именно кофе, вырастет не сильно", – резюмировал Козонов.
ForUm

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