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Украинский язык объявили официальным языком муниципалитета Прудентополис в штате Парана в Бразилии. Об этом сообщают бразильское издание Nossa Gente и Всемирный Конгресс украинцев.

Такое решение единогласно 5 октября принял городской совет Прудентополиса, многие жители которого являются потомками украинских иммигрантов из Галичины, пишет ВВС Украина.

Проект решения внес на голосование депутат Маурисио Босак, а обоснование подготовил лидер Украинско-Бразильской Центральной Репрезентации, адвокат Витторио Соротюк.

«В Прудентополисе, кроме португальского, самым распространенным языком является украинский. Среди нас уже есть несколько граждан, которые выехали учиться в Украину и теперь вносят свой вклад в развитие нашего муниципалитета», - отмечается в обосновании.

Авторы также напоминают, что в 2019 году Прудентополис стал городом-побратимом Тернополя. «Открываются новые перспективы обмена между нашим муниципалитетом и Украиной, а также для обучения молодежи на университетском уровне в Украине или с помощью онлайн-средств. Вот почему сохранение и развитие украинского языка среди нас имеет основополагающее значение в дополнение к таким важным языкам, как португальский и английский», - говорится в обосновании.

По словам депутата Босака, официальное использование украинского языка в Прудентополисе сделает крупный культурный, научный и туристический вклад в развитие муниципалитета.

В штате Парана живут сотни тысяч потомков украинских мигрантов. Первые украинские мигранты появились здесь в конце XIX века. Последняя, ​​четвертая волна миграции, состоялась после окончания Второй мировой войны.

Местные украинцы пытаются поддержать связи с родиной через сохранение музыкальных и танцевальных традиций, создание фольклорных групп и хоров, а также деятельность религиозных общин.

 
ForUm

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