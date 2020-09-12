Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Беларуси открыл уголовное дело в отношении секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Его подозревают в хищениях.

Об этом сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько, передает «Белта».

«В настоящее время департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по ч.4 ст 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение, путем злоупотребления служебными полномочиями», - сказал Дунько.

По его словам, с участием Кравцова были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств.

При этом Дунько отметил, что у Департамента финансовых расследований возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета, которых подозревают в коррупционных преступлениях.

По данным КГК, хищения имели якобы были совершены в то время, когда Кравцов был одним из руководителей ООО «Архитектурное бюро 35» и параллельно - заместителем директора ОАО «Минский часовой завод».

Напомним, в Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси подтвердили, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию республики и оказались на территории Украины, а Мария Колесникова была задержана.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили из Беларуси.