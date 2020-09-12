Ограничения, установленные для красной карантинной зоны, могут пересмотреть. Сейчас изучаются механизмы, каким образом это можно сделать.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.
Министр отметил, что не исключает возможности пересмотра карантина.
«То, что касается пересмотра самих ограничений на красном уровне опасности, я не исключаю такой возможности, тем более, что город Черновцы и другие достаточно долгий срок находятся в красной зоне», — сказал Степанов.
Он добавил, в случае введения изменений в карантинные ограничения, они непременно должны выполняться.
«Мы увидим каким образом мы это сможем сделать. Если мы вносим некоторые изменения — очень важно, чтобы они выполнялись», — отметил глава Минздрава.
Напомним, Ивано-Франковск открывает детсады, несмотря на «красную зону».
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