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Ограничения, установленные для красной карантинной зоны, могут пересмотреть. Сейчас изучаются механизмы, каким образом это можно сделать.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

Министр отметил, что не исключает возможности пересмотра карантина.

«То, что касается пересмотра самих ограничений на красном уровне опасности, я не исключаю такой возможности, тем более, что город Черновцы и другие достаточно долгий срок находятся в красной зоне», — сказал Степанов.

Он добавил, в случае введения изменений в карантинные ограничения, они непременно должны выполняться.

«Мы увидим каким образом мы это сможем сделать. Если мы вносим некоторые изменения — очень важно, чтобы они выполнялись», — отметил глава Минздрава.

Напомним, Ивано-Франковск открывает детсады, несмотря на «красную зону».
ForUm

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