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Ивано-Франковск с 14 сентября начинает дистанционное обучение в школах и открывает детские сады, сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

«Мы приняли решение и с понедельника начинаем запуск наших детских садов и поэтапно выходим из карантина. Что касается школ, мне бы очень хотелось, чтобы их открыли, но из-за красной зоны с понедельника мы переходим на дистанционное обучение», - сказал мэр.

Он призвал горожан с пониманием отнестись к такому решению. Также Марцинкив утверждает, что показатели заболеваемости COVID-19 в городе значительно улучшились. «Количество пациентов в наших больницах уменьшилось на 80 человек», - сказал мэр.

Ранее мэр обещал открыть школы и детсады с 14 сентября, даже, несмотря на красную зону.

Как ранее сообщал ForUm, 10 сентября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обновила эпидемическое зонирование в Украине.  

В красную зону вошли Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы области.
ForUm

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