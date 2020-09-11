Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Россию с визитом в понедельник, 14 сентября.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Медуза.

По словам Пескова, подписание документов и пресс-конференция во время визита не планируются.

Он также отметил, что позднее будет уточнено, в каком городе будет проходить сама встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее власти Беларуси и России заявляли, что Лукашенко приедет в Россию в ближайшее время, но не называли точной даты визита.