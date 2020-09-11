Национальная полиция закрыла уголовное производство по факту препятствования работе журналистов программы «Схемы», на которых было совершено нападение весной 2019 в поселке Чабаны на Киевщине, сообщает Радио Свобода.

В полиции сообщили, что причина закрытия - «окончание срока досудебного расследования».

Адвокаты «Схем» готовят обжалование. «По результатам досудебного расследования в указанном уголовном производстве 22 июля 2020 принято решение о его закрытии в связи с истечением срока досудебного расследования, которое в установленном законом порядке не отменено», – говорится в сообщении. Также ситуацию с закрытием дела комментировала адвокат «Схем» Оксана Максименюк.

«Непонятно, на каких основаниях следствие решило закрыть производство, ведь в материалах дела было много доказательств, которые могли бы лечь в основу обвинительного приговора и привлечения к ответственности. Фактически были и лица опознаны, и получена видеозапись того, что происходило в кабинете поселкового совета и как препятствовали работе журналистов, и как ударили оператора и повредили технику. Назад решение следствия о закрытии дела нам непонятно», – заявила она.

Она добавила, что редакция до сих пор не получила постановление о закрытии дела, что является незаконным. «Следующий наш шаг – подача ходатайства о предоставлении копии постановления о закрытии уголовного производства. А дальше – подготовка жалобы в суд о незаконности закрытия уголовного дела», – отметила она.

Напомним, 6 марта 2019 года во время съемок в поселке Чабаны в Киевской области на съемочную группу программы «Схемы: коррупция в деталях» в составе журналистки Екатерины Каплюк и оператора Бориса Троценко было совершено нападение. Инцидент произошел в помещении Чабановского поселкового совета. Мужчины нанесли травмы оператору и сломали видеокамеру. Среди тех, кто препятствовал съемке, были двое заместителей Чабановского поселкового головы Александра Киризлиева. Журналисты узнали двух чиновников. Это Владимир Чуприна - заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства и Юрий Бондарь - заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов

Также съемке препятствовали представители общественной организации «Развитие Киевщины», почетным председателем которой является сам поселковый голова Чабановского совета Александр Киризлиев. По свидетельству съемочной группы, среди нападавших был председатель этого ОО Валерий Присяжный. Сейчас они публично не комментировали инцидент. После обследования в больнице медики диагностировали у Бориса Троценко сотрясение мозга.

В августе 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура отменила подозрения в причастности к незаконному отчуждению 15 гектаров особо ценных земель Национальной академии аграрных наук Украины пятерым должностным лицам НААН. О вероятных земельных махинациях, в результате которых государственная земля Национальной академии аграрных наук переходила в частную собственность руководства академии и членов их семей шла речь в расследовании «аграрные бароны».