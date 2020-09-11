В Бориспольском районе Киевской области на автодороге Киев-Харьков произошло ДТП с участием 4 транспортных средств, в результате которого 5 человек погибли и 20 получили травмы, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевщины.
Сегодня в начале 4 часа утра на 47 км автодороги М-03 произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки.
По предварительным данным, водитель грузовика DAF FT95 двигался в сторону столицы, совершил столкновение с грузовиком Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.
Вследствие ДТП пять человек погибли, двадцать получили травмы и были госпитализированы в больницу.
Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.
Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.
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