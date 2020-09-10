Международные резервы Украины будут расти, создавая «подушку безопасности» на случай кризисных явлений, а рост ВВП будет постепенно восстанавливаться.



Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в ходе брифинга, посвященного принятию Основных принципов денежно-кредитной политики НБУ на 2021 год, передает УНИАН.

«Рост ВВП будет постепенно восстанавливаться и двигаться к своему потенциальному уровню. На фоне отмены карантинных ограничений и оживления внешнеэкономического спроса экономическая активность в большинстве видов экономической деятельности будет восстанавливаться… Международные резервы будут расти, что будет создавать «подушку безопасности» на случай кризисных явлений», - отметил Данилишин.

По его словам, смягчение монетарных условий и значительный фискальный импульс будут способствовать активизации экономического роста и возвращения инфляции к цели. Несмотря на низкий текущий уровень инфляции, Нацбанк будет уделять необходимое внимание проинфляционным рискам.

Также глава Совета НБУ сообщил, что дефицит текущего счета будет расти, но останется в приемлемых границах - около 4% ВВП.

Увеличение будет происходить вследствие постепенного роста совокупного спроса и снижения поступлений от транзита газа. «Основными рисками являются прекращение сотрудничества с МВФ (но мы считаем, что это маловероятный сценарий), свертывание структурных реформ и более длительный срок пандемии с сохранением ограничительных мер на более длительный период. Конечно, непосредственно от этого будет зависеть скорость восстановления как глобальной, так и украинской экономики. Также актуальными остаются риски снижения урожая вследствие негативных погодных условий, и эскалация военного конфликта на востоке Украины», - сказал Данилишин.

Как ранее сообщал ForUm, по состоянию на 1 сентября 2020 международные резервы Украины составляли 29 048,7 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным. В августе они увеличились на 1%, прежде всего - благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.