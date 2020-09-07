По состоянию на 1 сентября 2020 международные резервы Украины составляли 29 048,7 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным. В августе они увеличились на 1%, прежде всего - благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, сообщила пресс-служба регулятора.

В общем динамику резервов в течение августа определяли следующие факторы:

Во-первых, операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. В августе предложение валюты превышало спрос, и Национальный банк мог пополнять международные резервы. Всего в августе НБУ купил 460,5 млн долл. США. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились.

Во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение августа составили 250,5 млн долл. США от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 645,2 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 496,5 млн долл. США уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные - по обязательствам перед иностранными кредиторами. Кроме этого, в августе правительство и Нацбанк выплатили 204,5 млн долл. США (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 385 млн долл. США (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.