также в разделеЭкономика
В Украине планируют втрое повысить размер гарантированного банковского вклада 37
ФОПы приносят Украине более $1 миллиарда в год 12
Минюст продает еще одну тюрьму 22
Минздрав рассказал, на что потратит деньги от Всемирного банка 14
Минфин: Коронавирусный фонд израсходован на 30% 12
Премьер: Бюджет-2021 тоже будет дефицитным 16
С начала карантина безработным выплатили 7,5 миллиарда 10
Транзит газа через Украину сократился на 42% 23
Данилюк: Решение суда по делу Сурксисов – начало развала результатов национализации ПриватБанка 85
Кабмин планирует приватизировать все госбанки 55
Украина поднялась в рейтинге инновационных стран мира 44
За полгода активы НБУ выросли на 13% 11
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% 9
Приватбанк будет оспаривать решение о выплате компаниям Суркисов $350 миллионов 129
Шмыгаль: Урожай зерновых ожидается меньше на 7 миллионов тонн 15
Приватбанк проиграл в суде $350 миллионов компаниям Суркисов 129
Украина установила пятилетний рекорд по импорту газа 18
Кабмин планирует строить оросительные системы на юге Украины 41

По состоянию на 1 сентября 2020 международные резервы Украины составляли 29 048,7 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным. В августе они увеличились на 1%, прежде всего - благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, сообщила пресс-служба регулятора.

В общем динамику резервов в течение августа определяли следующие факторы:

Во-первых, операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. В августе предложение валюты превышало спрос, и Национальный банк мог пополнять международные резервы. Всего в августе НБУ купил 460,5 млн долл. США. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились.

Во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение августа составили 250,5 млн долл. США от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 645,2 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 496,5 млн долл. США уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные - по обязательствам перед иностранными кредиторами. Кроме этого, в августе правительство и Нацбанк выплатили 204,5 млн долл. США (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 385 млн долл. США (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги