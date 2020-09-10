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В Запорожье полиция пресекла попытку массового изменения избирательных адресов с целью фальсификации местных выборов.

Как сообщила пресс-служба облглавка, координацию действий осуществлял житель Запорожской области, пообещав участникам денежное вознаграждение.

9 сентября в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о факте массового подвоза граждан к Запорожскому отделению ведения реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса, что может быть основанием для последующих фальсификаций во время проведения выборов.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что с 5 сентября свои избирательные адреса изменили более 400 жителей города, 76 из которых прибыли в указанное отделение 9 сентября. Правоохранители провели опрос граждан, находившихся в помещении. Они объяснили, что хотят изменить избирательные адреса с основного места проживания в городе Запорожье на другие населенные пункты, расположенные на территории Запорожского района. Однако все опрошенные называли неубедительные и путаные причины своих действий.

Работники полиции отработали всю полученную информацию и установили личность координатора избирателей.

По свидетельствам опрошенных граждан, им оказался 29-летний житель Запорожья, предлагал денежное вознаграждение за изменение избирательного адреса.

За какого кандидата необходимо будет отдать свой голос, участникам фальсификации не сообщалось. Эту информацию им должны были сказать непосредственно перед голосованием.

Следственным отделом Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Украины (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей).

Решается вопрос об уведомлении о подозрении как организатору незаконных действий в совершении уголовного преступления, так и гражданам, которые предоставили ложные сведения в орган ведения Государственного реестра избирателей.
ForUm

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