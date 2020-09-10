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Криминальная полиция федеральной земли Берлин усилила меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального, который находится на лечении в клинике «Шарите» после попытки отравления.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

Отмечается, что после совместного расследования Spiegel и следственной платформы Bellingcat как количество офицеров, так и плотность контроля были увеличены вокруг клиники.

Это мероприятие является ответом на улучшение состояния здоровья Навального. В понедельник в «Шарите» объявили, что Навальный выведен из искусственной комы, с тех пор его состояние улучшилось.

Сообщается, что полиция в Берлине хочет предотвратить дальнейшие попытки покушения. Подобные попытки не исключаются с улучшением состояния Навального, который сможет принимать все больше посетителей.

Согласно информации от Bellingcat и Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности дня до своего падения на борту самолета из Томска в Москву. Его заявления могут быть опасны для тех, кто стоит за нападением.

На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.
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