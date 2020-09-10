Белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало номинировали на получение премии Сахарова.

О номинации объявила группа социал-демократов (S&D) Европартамента, передает Укринформ.

«Под впечатлением продолжающихся общенациональных мирных продемократических протестов, проходящих в Беларуси против фальсифицированных выборов 9 августа, мы твердо убеждены в том, что премия Сахарова в этом году должна быть отмечена храбрыми женщинами Беларуси, борющимися за свободу и демократию в своей стране. Нас особенно вдохновляют три женщины (Тихановская, Колесникова и Цепкало, - ред.), возглавившие кампанию массовой оппозиции на президентских выборах в прошлом месяце в попытке свергнуть автократического диктатора Александра Лукашенко», - заявила Кати Пири, вице-президент социал-демократов, ответственная за номинации.

В заявлении также говорится, что группа самым решительным образом осуждает жестокое подавление мирных протестов белорусского народа.

«S&D призывают все другие политические группы в Европейском парламенте объединиться для выдвижения отважных белорусских женщин на премию Сахарова 2020 года», - говорится в заявлении.

По словам депутатки Европарламента Исабель Сантос, которая является официальной представительницей S&D по правам человека, их номинантки «находятся на передовой в борьбе за свободу в Беларуси, оставаясь источником вдохновения для своего общества и правозащитников во всем мире». Они отказались от политических разногласий и поставили перед собой общую простую цель: преобразовать свою страну в демократию.

Премию Сахарова «За свободу мысли» ежегодно вручает Европейский парламент. В 2019 году ее получил правозащитник Ильхам Тохти, выступавший за права уйгуров на территории Китая, а в 2018 году лауреатом стал украинский режисер Олег Сенцов, который на момент вручения находился в российской тюрьме и объявил голодовку.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс. Вероника Цепкало вместе с мужем Валерием выехала из страны и сейчас находится Польше. Мария Колесникова в настоящий момент находится в минском СИЗО в статусе подозреваемой по уголовному делу о «призывах к захвату государственной власти».