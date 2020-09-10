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Совет нацбезопасности и обороны рассматривает пять вариантов деоккупации ОРДЛО, из которых вовлечен пока первый.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24, передает Укринформ.

«Сейчас в работе первый вариант — политико-дипломатический путь решения ситуации. Это когда работают дипломаты, политики. Мы делаем попытку договориться с Россией, чтобы они ушли из нашего дома», - отметил Данилов.

При этом он подчеркнул, что в случае неудачи Украины получит полное право перейти к другим вариантам.

Также глава ведомства прокомментировал заявления о ситуации на востоке Украины главы украинской делегации на минских переговорах Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина.

«И Кравчук, и Фокин, которые назначены в ТКГ, имеют свое собственное мнение по тем или иным вопросам. У них есть определенный опыт. Но надо понимать, что это их позиция как человека, как гражданина», - заявил Данилов и добавил, что по многим вопросам их позиция — это не позиция Украины.

Напомним, заместитель главы украинской делегации на Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».  

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.
ForUm

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