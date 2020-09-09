Кабинет Министров внес изменения в постановление № 641 от 22 июля 2020 года «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».

В частности, как сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина, изменения касаются перечня исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину. Эти нормы прописаны в постановлении правительства от 2 сентября 2020 № 791.

Так, абзац, в котором говорится о лицах, имеющих родственные связи с гражданами Украины, указано, что в исключения о запрете подпадают лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины. При этом обращаем внимание, что согласно законодательству правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.

Вместе с тем, согласно изменениям отменяется норма, предусматривающая возможность въезда в Украину иностранцев, которые направлялись на территорию нашего государства транзитом.

Также детализирован вопрос, если лица направляются в Украину на учебу. Собственно соответствующий абзац дополнен, что это должны быть высшие учебные заведения.

Напомним, 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.

Кабинет Министров на внеочередном заседании 27 августа принял решение об ограничении на въезд иностранных граждан на территорию Украины с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября.