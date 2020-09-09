За прошедшие сутки, 8 августа, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 68 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.
Так, по состоянию на 10:00 9 сентября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеют - 650 человек.
Всего за время пандемии выздоровели - 1389 человек, летальных исходов - 6.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 534 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток, - 122 человека.
Напомним, по состоянию на 9:00 9 сентября в Украине зафиксирован 2551 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
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